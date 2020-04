Tailler les plantes coureuses au potager

Zoom sur les plantes coureuses et leur taille

Au potager, les plantes coureuses sont des plantes qui émettent de longues tiges qui s’enracinent. Elles appartiennent à la famille des cucurbitacées. Il s’agit notamment des courges, potirons, potimarrons, melons, ou encore concombres.

Les tailler permet non seulement de maîtriser leur croissance envahissante et de limiter l’espace qu’occupent ces plantes, mais aussi d’obtenir des fruits plus précoces et plus savoureux.

Le secret pour bien tailler les plantes coureuses du potager consiste à intervenir très tôt, dès que la tige principale porte 4 ou 5 feuilles, sinon on se laisse déborder et il devient difficile de repérer quoi que ce soit dans l’enchevêtrement des tiges et des feuilles.